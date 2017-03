'Mijn hoofd op een vlag, daar win ik niks mee'

Misschien is het de leeftijd bij shorttracker Sjinkie Knegt (27). Hij relativeert eerder. Een metershoge poster met zijn beeltenis op de Coolsingel in Rotterdam, daar gaat hij niet harder van rijden, zegt hij, immer nuchtere Fries. ,,Maar nee, ook niet langzamer.''

Door Lisette van der Geest

Knegt: ,,Natuurlijk is het bijzonder, maar dat mijn hoofd op elke vlag staat waar ik langs rij, daar win ik uiteindelijk niks mee.''

Dan Suzanne Schulting, de grote Nederlandse troef bij de vrouwen, die met haar 19 jaar acht jaar jonger is dan Knegt. Zij heeft het over ‘supercool’ en ‘vet, toch?’, als de posters ter sprake komen. ,,Dat geeft mij wel extra energie hoor'', zegt ze.

Met veel spektakel werd de shorttrackploeg vanmiddag in Ahoy gepresenteerd. Aan lichten en muziekinstallatie geen gebrek de komende dagen. Bondscoach Jeroen Otter zegt: ,,Als shorttrackliefhebber is het toernooi bij voorbaat al geslaagd. Zes jaar geleden stonden er in Heerenveen 1000 mensen op de tribune, nu weten we dat in drie dagen 25.000 man komt kijken, dat is gaaf. Maar goed, ik word betaald als coach, dan kijk ik natuurlijk verder.''

De kanshebbers voor Nederland zijn Knegt, Schulting en de aflossingsploegen. Otter: ,,Maar de concurrentie is zwaar. Ik kan bij de mannen al zeven andere buitenlandse kandidaten opnoemen.'' Met een knipoog: ,,En toen ik concurrerende coaches sprak, zeiden ze helaas ook: wij gaan voor de titel. Ik had gehoopt dat ze wat anders zouden zeggen.''

Knegt noemt zijn toernooi geslaagd wanneer hij een podiumplek haalt. ,,Maar ik weet dat een foutje al voldoende is om me terug te plaatsen in het klassement.''

Schulting is na haar teleurstellend verlopen EK in Turijn in januari voorzichtiger. Destijds viel ze en moest ze zich uiteindelijk ziek afmelden, terwijl ze op voorhand had laten weten voor de titel te gaan. ,,Dat was wel een goede leerschool. Ik ben rustiger nu, heb geleerd dat ik terug moest naar de basis en me niet te fanatiek moet focussen op het eindresultaat.''

Dat werkte direct. Zoals Johann Olav Koss, drievoudig olympisch langebaankampioen uit de jaren negentig, ooit zei: 'De weg is het doel, niet het doel is het doel.'