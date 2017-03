Nederland domineert 500 meter, Ntab wint

Eerder dit seizoen won Brabander Ntab in Astana zijn eerste wereldbekerwedstrijd. Hij deed dat in een persoonlijk record van 34,52. Maar de zege van zaterdag in Noorwegen was wellicht knapper, want op de Rus Pavel Koelizjnikov na was het deelnemersveld compleet en dus sterk. In een rechtstreeks duel klopte Ntab Verbij en zag daarna ook klassementsleiders Ruslan Moerasjov en Nico Ihle zich stukbijten op zijn 34’er.