Nieuwe kampioenen op wellicht het snelste ijs ter wereld

Bij de mannen heeft Nederland niet de minste ijzers in het vuur. Kjeld Nuis liet in Gangneung zien in topvorm te verkeren. Na zijn wereldtitels op de 1000 en 1500 meter gaat hij in Calgary voor de hattrick liet hij weten.



Ook de eerste Europees kampioen ooit, Kai Verbij staat voor Oranje aan de start in Canada. De 22-jarige sprinter pakte in januari verrassend zijn eerste grote titel in Heerenveen. Hij was bij de eerste editie van de Europese sprintvierkamp in een startveld met grote namen als Kjeld Nuis, Nico Ilhe, Ronald Mulder en Ruslan Moerasjov de snelste.



Ronald Mulder maakt het Nederlandse trio compleet. Voor de titel gaat de Nederlands kampioen sprint waarschijnlijk geen rol van betekenis spelen, maar op de 500 meter wil hij hoge ogen gooien. ,,In Calgary kan ik in elk geval twee keer een 500 meter rijden op een heel snelle baan. Misschien zit er dan zelfs een Nederlands record in,’’ zei de nummer vijf van de 500 meter in Gangneung.



Het Nederlandse feestje bij de mannen lijkt vooral verstoord te kunnen worden door de Duitser Nico Ihle, de Rus Roeslan Moerasjov en de Noor Harvard Lorentzen.



Waar de kanshebbers bij de mannen dus vooral uit Europa komen, hebben de Nederlandse vrouwen vooral last van concurrentie uit Japan en Amerika. Jorien ter Mors is de Nederlandse sprinthoop in bange dagen. Zij kwakkelt echter al het hele seizoen met haar gezondheid en moest twee weken geleden haar wereldtitels op de 1000 en 1500 meter afstaan aan de topfitte Heather Bergsma. Geen perfecte voorbereiding. De titel op het EK sprint miste ze begin januari op een haar. Karolina Erbanova was haar te snel af.



Erbanova staat ook in Calgary op veel favorietenlijstjes. Die worden echter aangevoerd door een Amerikaanse en een Japanse vrouw, Heather Bergsma en Nao Kodaira. Bergsma is zoals gezegd in topvorm met twee wereldtitels in Gangneung. Nao Kodaira heerst al het hele seizoen op de 500 meter en pakte ook het zilver op de 1000 meter op de WK afstanden.



De andere Nederlandse deelneemsters, Anice Das en Sanneke de Neeling, kunnen waarschijnlijk geen rol van betekenis spelen in Calgary.