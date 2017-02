Nuis gaat op WK sprint voor seizoenshattrick

,,Zo heb je geen titels, zo heb je er twee. En dit weekend ga ik voor de hattrick. Dat zou wel vet zijn,'' zegt hij in gesprek met de NOS. Voor de wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter telt alleen het goud. ,,Tweede plaatsen telden al niet meer, daar had ik er al genoeg van. Supermooi dat het in Zuid-Korea is gelukt, maar dit is gewoon weer een ander toernooi en een andere baan. Ik weet niet hoe het zal gaan, maar ik heb er wel veel zin in."



Behalve de titel hoopt Nuis ook een tijd onder de 1.07 op de klok te zetten op de 1000 meter. ,,Dat klinkt gewoon mooi. Daar ben ik mee bezig, alleen heeft het geen prioriteit op dit moment."