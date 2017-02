Nuis rijdt Nederlands record, Verbij aan de leiding

Kjeld Nuis heeft bij het WK sprint in Calgary het Nederlandse record op de 1000 meter op zijn naam gebracht. De wereldkampioen op deze afstand reed in de voorlaatste rit een tijd van 1.06,61. Daarmee was hij 0,12 seconde sneller dan Kai Verbij die twee ritten eerder het Nederlands record al had verbeterd met een tijd van 1.06,73.

De oude toptijd stond op naam van Stefan Groothuis, die in januari 2012 eveneens in Calgary eindigde in 1.06,96.

In het WK-klassement na de eerste dag leidt Verbij. De Duitser Nico Ihle staat tweede, op 0,11 seconde van de Europese kampioen. De Noor Havard Lorentzen is derde op 0,13 seconde van Verbij. Nuis neemt de vierde plaats in, met een achterstand op de tweede 500 meter (zondag) van 0,36 seconde op zijn landgenoot. Ronald Mulder bezet de vijfde plek, op 0,37 seconde van Verbij.

Mulder maakte eerder op de 500 meter grote indruk. Hij zegevierde in een tijd van 34,18. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Nederlandse record. Verbij (negende in 34,48) en met name Nuis (achttiende in 34,90) verloren relatief veel tijd.

Een persoonlijk record op de 1000 meter zat er voor Mulder echter niet in (tiende in 1.08,07). Hij ging stuk in de laatste ronde (27,0). Verbij daarentegen kon zijn snelheid goed vasthouden, al had hij bij het ingaan van de laatste binnenbocht nog wel een kleine misslag. Hij dook niettemin voor de eerste keer in zijn loopbaan ruim onder de 1.07.

Het Nederlandse record had Verbij echter maar heel kort in handen. Nuis raffelde de 1000 meter af in de tweede tijd ooit. Alleen de Amerikaan Shani Davis was in 2009 in Salt Lake City sneller (1.06,42).