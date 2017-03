Ongenaakbare Kramer leidt voor Roest en Blokhuijsen

Patrick Roest verbeterde zijn persoonlijke record met ruim 4 seconden: 6.15,10. Daarmee reed de 21-jarige ploeggenoot van Kramer de tweede tijd. Roest, die eerder ook op de 500 meter een persoonlijke toptijd neerzette (vierde in 36,27), bezet in het tussenstand eveneens de tweede plek. De verrassende debutant moet morgen op de 1500 meter 0,42 seconde goedmaken op Kramer.



Jan Blokhuijsen, die in een mooi duel nipt van Roest verloor op de 5000 meter met de derde tijd van 6.15,99, staat na de eerste WK-dag op de derde plek. De Nederlands allroundkampioen heeft een achterstand van 0,89 seconde op Kramer.



De Noor Sverre Lunde Pedersen is de beste van de rest. De nummer vier van het klassement heeft een achterstand van 3,78 seconden op Kramer, die zondag op de 1500 meter tegen Roest rijdt. Bij de WK afstanden vorige maand in Zuid-Korea eindigde Kramer op de schaatsmijl als derde (1.45,50) en Roest als zesde (1.46,16). De dertigjarige titelhouder kan op de afsluitende 10.000 meter, de afstand waarop hij meervoudig wereldkampioen is, eventuele averij nog altijd repareren.



Kramer legde zaterdag met een prima 500 meter (achtste in 36,41) meteen een sterk fundament voor zijn negende wereldtitel allround. Op de 5000 meter wilde de Friese grootmeester nadien een flink gat slaan met de concurrentie. Daar slaagde hij in, hoewel de marges voor Roest en Blokhuijsen vooralsnog te overzien zijn.