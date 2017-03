Oranje geeft wereldbekerzege op achtervolging uit handen

Nederland domineert 500 meter, Ntab wint

11:31 Dai Dai Ntab heeft bij de wereldbekerfinale in Stavanger voor de tweede keer dit seizoen, en in zijn carrière, een wereldbekerwedstrijd over 500 meter gewonnen. Hij won in 34,93 en zag achter zich drie Nederlanders de top vier vervolmaken: Ronald Mulder (34,99), Kai Verij (35,01) en Jan Smeekens (35,01).