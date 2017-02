Ronald Mulder wint 500 meter in Nederlands record

Mulder had na een prima start grote moeite om de laatste binnenbocht goed af te werken. Hij vloog ruim uit zijn baan en reed zelfs een paar meter voor de neus van zijn Canadese tegenstander Laurent Dubreuil. De dertigjarige sprinter van Team Plantina herstelde zich echter snel en wist alsnog op volle snelheid over de finish te glijden. Ook Verbij en Nuis namen hun tweede binnenbocht veel te ruim en lieten daardoor de kans op een betere tijd liggen.



Een verbetering van zijn eigen Nederlandse schaatsrecord op de 500 meter zat al een tijdje in het hoofd van Mulder. ,,Echt cool, heel vet om sneller dan ooit te schaatsen'', sprak Ronald Mulder glunderend bij de NOS. ,,Ik had het vooraf tegen mijn coach Gerard van Velde gezegd, dat ik hier voor een persoonlijk record en dus voor een Nederlands record wilde gaan. Het is echt geweldig dat het is gelukt.''



Ronald Mulder vloog er vanaf de start vol in. ,,Met 9,51 opende ik sneller dan ooit. Daarna kon ik heerlijk naar mijn tegenstander Laurent Dubreuil toe racen. Ik had echter zoveel snelheid dat ik in de tweede binnenbocht bijna tegen de boarding aanvloog in de andere baan. Ik kon echter mijn snelheid goed vasthouden. Deze is heel mooi, wie weet wat er verder nog mogelijk is voor mij bij dit WK.''