Schouten nieuwe leider in marathonklassement

Ongenaakbare Nuis wint na 1000 ook 1500 meter

13 februari Kjeld Nuis is in twee dagen tijd gestegen van nul naar twee wereldtitels. Na de 1000 meter won hij vandaag ook de 1500 meter. In een rechtstreeks gevecht met zijn grootste concurrent, Denis Joeskov, sloeg Nuis al vroeg in de rit zijn slag.