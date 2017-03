Schulting en De Vries door op alle afstanden

Schulting eindigde vanavond in haar series op de 1000 meter met overmacht als eerste. De Vries ging als nummer twee in haar heat door naar de kwartfinales van zondag op de kilometer.



Ook op de 500 en 1500 meter was Schulting in haar serie de snelste. De Vries bereikte op de 1500 meter als nummer drie de halve finale van morgen, en op de 500 meter als nummer één.



Yara van Kerkhof, de derde Nederlandse deelneemster op de individuele nummers, werd op de 1000 en 1500 meter uitgeschakeld. Op de 500 meter staat ze morgen wel in de kwartfinales.