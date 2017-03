Schulting heeft genoten van geweldige sfeer in Ahoy: 'Dit was zo vet'

Voor Suzanne Schulting was het WK shorttrack in Ahoy één grote emotionele rollercoaster. Na teleurstellende dag gisteren herpakte ze zich vandaag met brons op de 1000 meter om vervolgens eremetaal op de aflossing uit haar handen te zien glippen.

Door Marieke de Ruijter

,,Inmiddels kan ik weer lachen.’’ Toch blijft het zonde dat Jorien ter Mors in tweede positie in de finale van de aflossing ten val kwam. ,,We hadden een heel sterk team dus dat het niet lukt is balen.’’

Na de aflossing overheerst echter vooral de vreugde over het brons op de 1000 meter bij de 19-jarige shorttrackster. ,,Ik ben vandaag rustig gebleven in mijn hoofd. Jeroen Otter zei: ‘ga lekker schaatsen.’ En dat heb ik gedaan.’’ Het resulteerde in een bronzen plak, terwijl ze als vierde over de streep kwam. ,,Normaal houd ik er niet van om op deze manier te winnen, maar het is toch een medaille op het WK.’’

Het meest heeft Schulting genoten van de sfeer in Ahoy. ,,Dat was zo vet. Hoe vaak gaan we dat nog meemaken? Het was echt een fantastisch toernooi en ik heb volle bak genoten.’’