Simon Kuipers als coach terug in het schaatsen

Door Rik Spekenbrink



Kuipers (34), die op de Olympische Spelen van 2010 brons won met de achtervolgingsploeg, had een paar jaar geleden niet gedacht ooit terug te keren in de sport. ,,Toen ik vijf jaar geleden stopte, was ik zó klaar met schaatsen”, zegt de voormalig specialist op 1000 en 1500 meter. ,,Tien jaar lang had ik alles gegeven voor de sport, de wereld over gereisd, tegenslagen gekend. Dat had fysiek en mentaal zo veel energie gekost, ik wilde het niet meer.”

Voormalig ploeggenoot Wouter Olde Heuvel haalde Kuipers anderhalf jaar geleden over om een trainerscursus te gaan doen. ,,Vanaf de eerste keer dat ik op het ijs stond, had ik het zo naar mijn zin. Ik heb het schaatsen een paar jaar niet gevolgd, ben na mijn carrière gaan werken voor een Australisch laboratorium. Ook hartstikke leuk, maar dit is leuker.”

Kuipers, die nog steeds in Heerenveen woont, liep voor de trainersopleiding stage bij het Gewest Friesland. Daar was hij afgelopen winter assistent-coach. Komende zomer keert hij terug in het profschaatsen. Kuipers, die alle benodigde papieren inmiddels heeft, zegt zich vooral op het technische gedeelte te gaan richten. ,,Ik heb afgelopen jaar gezien dat iedereen hard traint, maar dat er op dat vlak veel te winnen is. Hoe je je kracht en conditie overbrengt op het ijs, daar gaat het uiteindelijk om. Ik heb gemerkt dat sporters het waarderen als ik daar vanuit mijn kennis en ervaring bij help.”