Spektakel en Nederlandse kanshebbers op unieke ijsbaan

Door het spectaculaire en onvoorspelbare karakter van shorttrack is er zo een lijstje van een man en vrouw of acht op de noemen die een gooi naar de titels kunnen doen als alles meezit. Een foutje wordt op de 111,12 meter lange ovaal vaak keihard afgestraft. De concurrentie voor de Nederlanders zal waarschijnlijk vooral komen uit China, Rusland, Zuid Korea, Canada en Hongarije. We pikten er drie mannelijke en vrouwelijke kanshebbers uit:



Mannen:

Charles Hamelin: De 32-jarige Canadees is een typische geval van ‘always the bridesmaid never the bride’ op het WK. Hij is drievoudig Olympisch kampioen en stond zes keer op het WK-podium, maar nooit op de hoogste trede. Wordt dit zijn jaar?



Victor An: De titel ‘meest succesvolle shorttracker allertijden’ heeft de 31-jarige Koreaanse import-Rus al binnen met zes olympische en zes wereldtitels al binnen. Maar na een matig seizoen vorig jaar vanwege een knieblessure zal hij zich in Rotterdam willen laten zien.



Semen Elistratov: De afgelopen twee jaar werd hij Europees kampioen, maar een wereldtitel ontbreekt nog in de prijzenkast van de 26-jarige Rus. Sterker nog, hij won nog nooit eremetaal op het WK.