Ter Mors: Medaille zou mooi cadeautje zijn

Tot haar grote blijdschap en opluchting bleek haar lijf nadien op de 1000 meter nog tot heel veel in staat. Met een tijd van 1,12,53 verbeterde ze haar eigen Nederlandse record. Met een slotronde van 27,7 was ze bovendien de eerste vrouw die op de 1000 meter een slotronde onder de 28 seconden reed. Alleen de Japanse klassementsleidster Nao Kodaira was met een evenaring van het baanrecord (1.12,51) nog net iets beter.



Ter Mors: ,,Ja die had ik even nodig. Deze 1000 meter behoort tot de beste twee van mijn seizoen. Dit geeft zelfvertrouwen, eindelijk een race zoals het hoort, met vooral een goede laatste ronde, waarbij ik technisch goed kon blijven rijden en door kon blijven gaan ondanks dat ik stuk ging.''



Toch biedt de prachtige race geen garanties volgens Ter Mors: ,,Morgen kan het zomaar anders zijn hoor. Ik merk dat ik nog erg wisselvallig ben, dat ben ik al dit hele seizoen. Mijn 500 was een solide race. Over het podium denk ik nog niet na, als ik een medaille mee naar huis kan nemen zou dat een mooi cadeautje zijn.''