Ter Mors op shorttrackbaan: Toch even wennen

,,Dat ik opgesteld werd is fijn, dat zegt toch dat de coach vertrouwen in je heeft.’’ In de aflossing speelde Ter Mors een bepalende rol, ze sloeg meermaals een gat met de concurrentie. ,,Ja, als ik er sta, dan sta ik er,’’ aldus de winnares van brons op het WK sprint op de langebaan nuchter als altijd.



,,Dat we snel aan kop gingen met het team was voor mij ideaal. Ik heb de laatste maanden natuurlijk geen race-ervaring opgedaan in het shorttrack en was blij dat ik niet in het gedrang kwam hierdoor. Dat is toch altijd even wennen, daar moet je even inkomen bij deze wedstrijden.'’



Opvallende afwezige in de finale morgen is Zuid-Korea. De vrouwen liepen in de race voor Nederland tegen een diskwalificatie aan. Ter Mors: ,,Ik kreeg het mee, ja. Ik dacht: chill! En daarna dacht ik: nee, eerst nu zelf een halve finale rijden, niet denken dat je al over de finish bent terwijl dat nog niet zo is.’’



Of Ter Mors morgen opgesteld wordt is nog onzeker, al lijkt het door haar optreden van vandaag zeer waarschijnlijk. ,,Ik verwacht dat Jeroen (Otter, bondscoach) dat morgen net als vandaag een uur van tevoren bekendmaakt.’’



Suzanne Schulting beleefde een tegenvallend eerste deel van het zaterdagprogramma op de WK. Vooral de 1500 meter was een deceptie. ,,Dat we nu met de aflossingsploeg in de halve finale staan maakt zeker het een en ander goed'’, zegt Schulting na afloop.



Ze was zenuwachtig tijdens haar 1500 meter, de eerste afstand die vandaag gereden werd. Daar verbaasde de 19-jarige Schulting zichzelf mee. Doorgaans lijkt Schulting vooral van de aandacht te genieten, in Ahoy zwaait ze voor aanvang van de wedstrijden vrolijk naar het publiek en werpt kushandjes. Met een lach: ,,Ik dacht dat ik het aardig onder controle had, iedereen omschrijft me misschien als heel cool, maar ik ben ook geen superheld of zo.’’