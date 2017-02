Ter Mors rijdt Nederlands record op 1000 meter, Kodaira onklopbaar

Ter Mors eindigde met haar Nederlandse record op de tweede plek. Alleen de ongenaakbare Japanse Nao Kodaira was nog iets sneller: 1.12,51. Daarmee evenaarde ze het baanrecord. De Amerikaanse Heather Bergsma, wereldkampioene op deze afstand, belandde met een tijd van 1.12,95 op de derde plek.



In het WK-klassement na de eerste dag leidt Kodaira, die zaterdag ook de 500 meter won, met een ruime voorsprong op Bergsma. De Japanse schaatsster verdedigt zondag op de tweede 500 meter een marge van 0,69 seconde op haar naaste achtervolgster. Ter Mors staat derde, op 0,81 seconde van Kodaira. Sanneke de Neeling (veertiende) en Anice Das (twintigste) vervullen een bijrol in het klassement.



Ter Mors, die eerder dit seizoen twee keer door ziekte werd getroffen, stelde twee weken geleden bij de WK afstanden in Zuid-Korea nog teleur. Ze verloor haar wereldtitels op de 1000 meter (derde) en 1500 meter (vijfde). De kopvrouw van Team AfterPay hoopte bij het WK sprint nog op een opleving.



Haar eerste 500 meter was echter nog niet van hoog niveau (vijfde in 37,55). De 1000 meter kwam ze daarna echter uitstekend door. Mede dankzij een sterke slotronde van 27,7 seconden kon ze haar eigen nationale record verbeteren. De kans op de wereldtitel is echter niet meer zo groot. Vorig jaar behaalde Ter Mors brons in het eindklassement van het WK sprint.