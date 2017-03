Ter Mors voorziet glansrol voor Schulting in komende jaren

Twee jaar terug behaalde Sjinkie Knegt in Moskou zijn eerste wereldtitel. Bij de komende editie is de Fries tevreden met een plaats op het podium in het eindklassement. ,,Dan is het toernooi voor mij geslaagd. Het deelnemersveld is sterk, er zijn zoveel medaillekandidaten'', keek Knegt vooruit naar het evenement.



Knegt is hét uithangbord van het komende WK. Dat zag de shorttracker zelf ook, toen hij met de auto naar Ahoy reed. ,,Het is heel bijzonder als je overal je eigen hoofd voorbij ziet komen'', doelde hij op de vlaggen langs de wegen in Rotterdam. ,,Met de status die ik heb, kun je dat wel verwachten. Maar ik ga er niet harder van schaatsen, hoor.''