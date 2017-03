Tevreden Knegt: Wat ik deed op de aflossing was fenomenaal

De titel in het overallklassement werd het niet voor Sjinkie Knegt. Hij moest genoegen nemen met zilver. Maar lang de tijd om te treuren had de man uit Bantega niet. In twintig minuten zette hij de knop om en leidde hij de Nederlandse mannen naar goud op de aflossing.

Door Marieke de Ruijter

,,Wat ik op de aflossing deed was fenomenaal,’’ aldus een tevreden Sjinkie Knegt aan het einde van een lang shorttrackweekend in Ahoy Rotterdam. ,,Van positie vier naar twee en direct door naar één, dat was heel mooi. Op dat moment realiseerde ik het me niet echt, maar achteraf denk ik: Dat deed ik wel netjes.’’

Eerder op de dag had hij op de 1000 meter veel punten laten liggen voor het overallklassement. ,,De 1000 meter was natuurlijk minder, maar dat heb ik totaal aan mezelf te danken. Daar kan ik droevig over zijn, maar daar bereik je niks mee.’’

Even later lukte het Knegt ook niet om de overallwereldtitel in het shorttrack te bemachtigen. Hij won de superfinale, maar werd tweede in het klassement. ,,Op de 3000 meter ben ik volle bak voor de titel gegaan maar dat lukte ook niet. Er had iemand tussen mij en die Koreaan (Seo Yi-ra, red) moeten zitten, maar dat was niet het geval. Ik heb alles gegeven wat ik had. En dan is zilver het hoogst haalbare.’’

En weer was er eigenlijk geen tijd om dat te laten bezinken, want weer twintig minuten later stond de finale van de aflossing al weer op het programma. Knegt leidde de Oranjemannen naar de titel. ,,Wereldkampioen worden in eigen huis is natuurlijk fantastisch. Ik heb volle bak genoten. Dit toernooi heeft mijn verwachtingen overtroffen.’’

Een half rondje voor het einde van de aflossing balde Knegt al zijn vuisten en vierde hij de overwinning met de uitzinnige toeschouwers in Ahoy. ,,Jeroen zei vanaf de kant dat ik rustig aan kon. Dat doet hij niet zo snel, dus ik wist dat het goed zat'', zei Knegt over zijn actie en coach Jeroen Otter. ,,Vooraf kwam ik voor een podiumplaats in het individuele toernooi. Ik word uiteindelijk tweede en pak goud op de 500 meter en met de relayploeg. Het was een mooie generale voor de Olympische Spelen.''