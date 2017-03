Toetje smaakt Nuis lekker

,,Het smaakt me lekker'', sprak hij lachend bij de NOS. ,,De eerste van de twee is binnen'', doelde Nuis op de afsluitende 1500 meter die zondag wordt verreden. Ook op die afstand kan de Zuid-Hollander het wereldklassement winnend afsluiten, waarmee hij dan ook de algemene wereldbeker (goed voor een winstpremie van ruim 18.000 euro) prolongeert.

,,Over mijn winnende tijd was ik een beetje teleurgesteld'', bekende Nuis, die zegevierde in 1.08,76. ,,Ik wist dat de omstandigheden hier niet tot al te rappe tijden zouden leiden, maar ik dacht toch wel dat ik onder de 1.08,50 had kunnen duiken. Dat zat er echter niet in. Met een halve seconde voorsprong op nummer twee mag ik toch tevreden zijn. Dan kijken we daar maar naar.''