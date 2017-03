VIDEO: Kramer twijfelt nog over koningsnummer bij Spelen

,,Ik weet dat nog niet'', zegt Kramer bij Peptalk, het sportprogramma van Ziggo. ,,Niet alleen moet ik me uiteraard nog plaatsen voor de 1500 meter, ik moet me daar in Zuid-Korea ook goed voelen. Bovendien is het ook zo dat de 1500 meter bij het olympische programma precies zit ingeklemd tussen de 5000 en 10.000 meter. Haal ik een medaille op de 1500 meter, dan moet ik die dag later ophalen. Weer een dag later is dan de tien kilometer.''