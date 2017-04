Vrijspraak schaatser Van Beek na positieve epotest

Door Renze Lolkema en Rik Spekenbrink



Van Beek hield vol geen epo te hebben gebruikt en nam dopingexpert Douwe de Boer, verbonden aan het UMC in Maastricht, in de arm. Vrijdag werd de Zuid-Hollander na een procedure van veertien maanden vrijgesproken.Van Beek, ook verdienstelijk wielrenner, wilde dit weekeinde niet reageren, maar kwam wel met een kort statement. Daarin zegt hij blij te zijn met de uitspraak. ,,De tuchtcommissie van de KNSB heeft ingezien dat er van een eerlijk proces geen sprake is geweest.'''



Volgens De Boer heeft de tuchtcommissie 'geen overtuigend bewijs kunnen vinden en is de procedure niet correct verlopen'. ,,Er waren gewoon veel te veel vraagtekens.''



De KNSB en de Dopingautoriteit wilden desgewenst nog niet reageren op de uitspraak.