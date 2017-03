'Vrouwendingen' deren Wüst niet

,,Ik had wat pijntjes, waardoor ik zelfs mijn trainingskamp heb moeten afbreken'', bekende de taaie Brabantse. ,,Maar ja, het gaat om titels hè?'' Met andere woorden: dan is ze altijd bereid om haar fysieke grenzen op te zoeken. Na enig aandringen wilde Wüst bij de NOS iets meer kwijt over haar gezondheidsperikelen. ,,Laten we het maar houden op vrouwendingen. Als vrouw heb je soms een cyste die knapt. Dat is bepaald niet bevorderlijk voor je voorbereiding op het WK allround. Maar ik kon gelukkig volledig rekenen op de steun en het vertrouwen van onze technische staf. Zij bleven erin geloven. Daarom ook heb ik mijn feestje meteen met hen gevierd op het ijs. Het is zó fijn dat je altijd op hen kunt terugvallen.''

De kopvrouw van Justlease.nl, met Rutger Tijssen en Wouter Olde Heuvel als coaches, won in Hamar alleen de 1500 meter. Dankzij een sterke 5000 meter (tweede in 7.00,86) klom Wüst alsnog naar de eerste plaats, die vanaf de 500 meter in handen was van de Japanse Miho Takagi.

,,Het was een zwaarbevochten wereldtitel, maar daardoor ook heel mooi. Omdat ik op de 5000 meter al in de voorlaatste rit tegen Martina Sablikova reed, moest ik even wachten op de einduitslag. Dat was best een gekke gewaarwording. Maar ik zag al vrij snel dat Miho Takagi het in de laatste race niet zou gaan redden. Ik vind het een mooi podium'', doelde de glorieuze kampioene ook op de onttroonde Sablikova, de nummer twee in Hamar. ,,Alleen jammer dat mijn ploeggenote Antoinette de Jong net geen derde is geworden.''