Wereldkampioen Knegt: Kramer wint de 500 meter niet

,,Je bent wereldkampioen!'' begint een verslaggever enthousiast. ,,Ja,'' is het droge antwoord van Knegt, gevolgd door stilte. Om meer uit de Fries te krijgen moet het journaille beter de best doen.



Gevraagd naar het mooiste moment van de dag komt hij op stoom. ,,Dat ik in de halve finale buitenom die Hongaar inhaal'', zegt Knegt resoluut. ,,De finale was ook mooi, maar het meest tevreden ben ik over de halve finale.''



Dat het nu juist de kortste afstand is waarop Knegt zijn eerste wereldtitel op een individuele afstand pakt, maakt hem niet uit. ,,Ik ben heel allround, Ik kan alle afstanden goed aan. Het maakt mij niet veel uit.'' ,,Je bent dus de Sven Kramer van het shorttrack?'', vraagt een verslaggever. ,,Nou, Sven Kramer wint de 500 meter niet op het EK of WK,'' is het gevatte antwoord.



De 1500 meter liep eerder op de dag uit op een teleurstelling. Knegt had grootse plannen, maar moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Heel gefrustreerd was hij daar niet over. ,,Ik baalde, maar dat hoort bij shorttrack, ik ben daarna rustig mijn schaatsjes gaan slijpen.''



In het klassement staat Knegt op de eerste plaats, een mooie uitgangspositie. ,,Ik sta er goed voor, maar morgen is een nieuwe dag. Een gewonnen afstand is een goede basis voor de overallwereldtitel. Met één titel kun je wereldkampioen worden.''