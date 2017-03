Wie kunnen er verrassen op het WK allround in Hamar?

Over de favorieten voor dit weekend kunnen we kort zijn. Sven Kramer gaat in Noorwegen naar alle waarschijnlijkheid zijn negende wereldtitel ophalen. Vorig jaar gaf hij na het winnen van zijn achtste WK-goud al brutaal aan dat hij in 2018 graag zijn tiende titel wil pakken in eigen land in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Een negende in Hamar lijkt daarbij een formaliteit voor de oppermachtige Fries.



Bij de vrouwen is met Ireen Wüst aan de start natuurlijk ook grote kans op goud voor Oranje. De Brabantse heeft met goud op het EK allround en twee wereldtitels en een zilveren plak in Gangneung al laten zien in topvorm te zijn. Waar ze vorig jaar in Berlijn met het zilver om haar nek sprak van ‘zilver met een gouden randje’ na een kwakkelseizoen, zal ze in Noorwegen met niets minder dan goud genoegen nemen.



Nederland is daarnaast ook zeker in de race voor de rest van het eremetaal. Jan Blokhuijsen was op het EK in Thialf overduidelijk ‘best of the rest’ achter Kramer. Dankzij drie tweede plaatsen (op de 500, 1500 en 10.000 meter) rekende hij af met bijvoorbeeld de Belg Bart Swings en de Noor Sverre Lunde Pedersen. Antoinette de Jong heeft goede papieren om net als vorig jaar en op het EK het podium te halen, al lijken de hoogste twee treden gereserveerd voor Wüst en de Tsjechische Martina Sablikova.



Voor de topklasseringen zijn het dus hoogstwaarschijnlijk de ‘usual suspects’ die de dienst gaan uitmaken. Maar kunnen we nog een aanval uit onverwachte hoek verwachten?