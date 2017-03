Wüst voor de zesde maal wereldkampioen allround

Elma de Vries eindwinnares KPN Cup, dagzege Schouten

4 maart De dagzege was vanavond voor Irene Schouten, de eindoverwinning voor Elma de Vries. Haar tweede plaats in de laatste schaatsmarathon van het seizoen was goed voor de eindzege van de KPN Cup. ,,Dit is geweldig, wat een finale’’, sprak ze dolgelukkig na afloop.