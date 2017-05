100-jarige dinergast van koning overleden

Stranger Things en Beauty and the Beast grote winnaars MTV Awards

10:30 Netflixhit Stranger Things en Disneyfilm Beauty and the Beast hebben gisternacht elk twee prijzen in ontvangst mogen nemen tijdens de MTV Movie & TV Awards. Volgens de jury was Stranger Things onder meer de beste tv-show van het jaar. Beauty and the Beast mocht de prijs voor beste film mee naar huis nemen.