150.000 mensen verzorgen lijsttrekkers in app Lubach

In de door Arjen Lubach gelanceerde app zitten zeventien lijsttrekkers. Spelers beginnen met een ei dat ze open moeten schudden en krijgen dan een willekeurige politicus om te verzorgen. Zij moeten de lijsttrekkers eten, aandacht en kennis geven. Bij actueel nieuws krijgt de speler een bericht om zijn of haar politicus meer aandacht te geven.



Het spel is gebaseerd op de Tamagotchi, een digitaal huisdier in de vorm van een ei dat in 1996 een wereldwijde rage was.