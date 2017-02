18-jarige Pleun wint The Voice of Holland

De blondine trapte de show af met het nummer Writings On The Wall van Sam Smith. ,,Wat een opening", begon Ali B. enthousiast. ,,Na afwassen moet je afdrogen, en dat heb jij met de concurrentie gedaan", klonk het lovend.



Pleun besefte na de uitslag nauwelijks dat ze de kersverse winnares van de The Voice is, toen Waylon haar plots nog een groot cadeau gaf. En niet zomaar een presentje, want Pleun heeft haar roze papiertje nog niet op zak. ,,Weet je wat, je krijgt van mij je rijbewijs", doelde hij op de luxe auto die onderdeel is van de prijs.



Pleun noteerde week na week torenhoge cijfers. Zowel van de coaches Waylon, Miss Montreal, Ali B. en Guus Meeuwis kreeg ze lovende woorden en ook het publiek thuis strooide de punten toe. De bezoekers van AD.nl wezen de Brabantse bovendien massaal als winnares aan.



De communicatiestudente bleef nuchter onder haar succes en zong tot en met de finale als een nachtegaaltje.



Pleuns coach is Waylon. Hij nam dit seizoen voor het eerst plaats op de rode stoel en boekte dus direct succes. Volgens Pleun heeft Waylon haar echt aan het werk gezet. ,,Ik wil niet een coach die me naar de finale draagt, ik wil iemand die me een zetje geeft. Dan val ik maar een keer, daar ga ik alleen maar harder van vechten."



Jonkies

De winnaar van The Voice behoorde op voorhand toe aan een jonkie. De oudste van de vier finalisten is 19 jaar.



Het was Dwight Dissels, die na zijn auditie werd genoemd als potentiële winnaar, die vorige week de populaire talentenjacht als veteraan moest verlaten. Maar ook hij kreeg goed nieuws tijdens de finale: hij speelt komend jaar Jezus in The Passion.