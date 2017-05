3,5 miljoen kijkers voor OG3NE op moment dat Ajax scoorde

OG3NE: Startplek zes in grote finale is ons geluksgetal

12:00 OG3NE-zussen Amy, Shelley en Lisa zijn vanmorgen door de Nederlandse delegatie in Kiev getrakteerd op een gigantische taart in de nationale driekleur. Het trio plaatste zich gisteren in de loeispannende tweede halve finale voor een felbegeerde plek in de eindshow, morgen, van het Eurovisie Songfestival.