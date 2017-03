'3FM kán echt weer gaan groeien'

Dat 3FM op alle denkbare online-platforms jongeren probeert te verleiden om weer te luisteren, ziet ook Florent Luyckx. Hij was tussen 2003 en 2009 manager van de radiozender. ,,Daar slagen ze nog onvoldoende in. Na een nieuwe programmering zie je het marktaandeel altijd zakken. Dat zijn de natuurwetten van de radio. Je hebt dan zeker een jaar nodig om te klimmen. 3FM kan dus echt nog wel groeien, maar na de zomer moet je dat wel gaan zien. Anders hebben ze een probleem.'' Het ooit ongekend populaire 3FM zit al twee jaar, sinds het vertrek van de Coen & Sander Show naar Radio 538 en Gerard Ekdom naar Radio 2, in een neerwaartse spiraal. De laatste meting van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) laat zelfs een historisch laag marktaandeel van 5 procent zien. Eind vorig jaar werd de programmering opnieuw stevig omgegooid. Giel Beelen gaf zijn ochtendshow aan Domien Verschuuren en verhuisde zelf naar het weekend. Ook Paul Rabbering en Timur Perlin verdwenen bij de zender. Daarnaast werd het muziekbeleid aangepast. Naast vertrouwde bands als Kensington hoor je nu ook urban-artiesten als Broederliefde en Lil' Kleine. Communicatie Als dat na de zomer nog altijd geen nieuwe luisteraars heeft opgeleverd zal 3FM, sinds gisteren moedig voorzien van een nieuw logo, volgens Luyckx moeten experimenteren met andere muziek en misschien ook gaan schuiven met dj's. Maar eerst moet er eens aan marketing worden gedaan, vindt de oud-zenderbaas. ,,Ik zie nauwelijks communicatie naar buiten toe. Luisteraars krijgen de informatie over hun zender nu via de media die berichten over hoe slecht het daar gaat. Het is hoog tijd voor een campagne die toont waar 3FM voor staat.'' Lees verder onder de foto

Docent radiomanagement Sieb Kroeske denkt dat 3FM de verwachtingen moet bijstellen. ,,Je hebt te maken met een jonge doelgroep die niet alleen luistert, maar tussendoor ook vlogs volgt en op Spotify zit. Marktleider worden zal echt niet meer het doel zijn. Ik denk dat de zender straks tevreden is met een marktaandeel van zo'n 6 à 7 procent.'' ,,En dat is absoluut geen ramp'', vervolgt Kroeske, die 3FM ziet verworden tot een jongerenmerk dat constant uitprobeert en verjongt. ,,Dat kan ook, want het is een publieke omroep. Als het een commercieel station was, hadden ze het niet volgehouden.''



Hiphop

Mediastrateeg Evert Bronkhorst van Vizeum vindt dat 3FM te veel hiphop draait. ,,Dat is een probleem. Het is love it or hate it-muziek, die vooral populair is in de grote steden. De doelgroep die daarvan houdt, bedien je al met de zender FunX. Daarom zou het goed zijn als 3FM zich richt op alternatieve muziek. Die groep wordt nog niet bediend. Er moet niet zo eng worden gefocust op leeftijd (bij 3FM is dat tot ongeveer 35 jaar, red.). Op festivals als Lowlands zie je ook 40-plussers staan.''



3FM moet wat Bronkhorst betreft een voorbeeld nemen aan de Vlaamse zender Studio Brussel. ,,Die hebben de boel ook omgegooid, maar zijn zich specifiek op alternatieve muziek gaan richten. Studio Brussel is ook iets gezakt, maar heeft nog steeds een goed marktaandeel.''