741.000 mensen zien naakte Inge zonder 'Adam' vertrekken

Yolanthe en zus Rebecca begraven de strijdbijl

9:31 Yolanthe Sneijder-Cabau en haar zus Rebecca 'gaan weer leuke dingen doen'. De twee hadden lange tijd geen contact vanwege onenigheid over de erfenis van hun in 2007 overleden vader. Twee maanden geleden vloog Rebecca naar Yolanthe in Istanbul, om alles uit te praten. ,,Het is moedig dat Rebecca deze stap heeft gezet", vindt Yolanthe.