Dat je nu vijf tot zes kilo af wil vallen, zodat je kleding weer lekker zit en je je gezonder voelt, prima. Dat wil ik ook graag, en nog wel meer ook. Net als zo'n stijlvolle privé-gym op zolder overigens, die je liet zien in een van je Linda Lijnt-vlogs. Maar lieve Linda, ik kan het niet helpen dat ik boos werd toen ik zag waar al die bombarie om was. 82 kilo? 82 kilo, meen je dat nou? Is dat een reden om over jezelf te spreken als 'de buffel tussen de gazelles?' Kom op, de Wendy's en Georgina's van deze wereld, die zijn niet normaal. Die wijken af van de norm. 82 kilo, het gros van de Nederlandse vrouwen doet er een moord voor of is er supertevreden mee. Maar die voelen zich door jouw woorden nu ook in één klap een buffel tussen de gazelles. Dat is toch raar, want dit is precies de hysterie waar jij zo heerlijk de draak mee steekt op tv?



Ik hoop van harte dat het afvallen lukt. Maar die 82 kilo had ik liever niet geweten.



Liefs, Angela



Reageren? angela@ad.nl