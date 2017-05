Acht films en series die deze maand op Netflix komen

De maand mei is begonnen en dus komt videoplatform Netflix traditiegetrouw met nieuwe seizoenen van topseries, Netflix Originals en herhalingen van hitfilms. We zetten er acht op een rij.

House of Cards

Deze serie behoeft geen inleiding, omdat het gewoon de beste reeks is die Netflix ooit heeft gemaakt. Er is nog maar weinig bekend over het vijfde seizoen, maar het lijdt weinig twijfel dat Frank Underwood, vertolkt door Kevin Spacey, een meedogenloze oorlog aangaat met terreurbeweging ICO. Voor het eerst moet House of Cards het doen zonder showrunner Beau Willimon doen, die de reeks verliet om een anti-Trumpbeweging te gaan leiden. Het is afwachten hoe de reeks zonder dat genie verdergaat. En wij zijn vooral benieuwd of de makers inspiratie haalden bij president Donald Trump.

House of Cards, vanaf 30 mei op Netflix.

Volledig scherm © AP

Sense8

Nog een Netflix Original om in de gaten te houden. De sciencefictionreeks van de Wachowski-zussen, de breinen achter The Matrix, is aan zijn tweede seizoen toe. De serie draait rond acht mensen die telepathisch met elkaar verbonden zijn. In het nieuwe seizoen groeien Capheus, Kala, Lito, Nomi, Riley, Sun, Will en Wolfgang nog dichter naar elkaar toe. Ze moeten echter vluchten voor een geheime organisatie die hen wil doden.

Sense8, vanaf 15 mei op Netflix.

Master of None

Aziz Ansari, de chouchou van televisieland, is terug als Dev in de hilarische serie Master of None. Deze reeks, met millenials als voornaamste doelpubliek, toont hoe Dev zich door zijn leven worstelt. In het tweede seizoen reist hij met zijn 'best bud' af naar Italië, maar bij zijn terugkeer in New York moet hij afrekenen met familie-, relatie- en werkproblemen.

Master of None, vanaf 15 mei op Netflix.

Volledig scherm Eric Wareheim, Aziz Ansari en Noel Wells. © AP

Bloodline

Misschien wel de meest onderschatte serie uit het volledige Netflix-gamma. Bloodline, een reeks over "goede mensen die iets heel slechts hebben gedaan", gooide ons in de eerste twee seizoenen van de ene shock in de andere. De familie Rayburn werkt zich alsmaar meer in de problemen in het broeierige en beklemmende Florida. Het vorige seizoen liet kijkers compleet verbouwereerd achter, fans kunnen dus niet wachten tot het derde (en het laatste) seizoen verschijnt.

Bloodline, vanaf 26 mei op Netflix.

Unbreakable Kimmy Schmidt

Netflix is alweer toe aan het derde seizoen van de eigen sitcom. Kimmy Schmidt, die jarenlang bij een sekte werd gevangen gehouden, weet helemaal niets van de wereld wanneer ze wordt bevrijd. In het derde seizoen wil Kimmy gaan studeren. En uiteraard is haar beste vriend Titus opnieuw van de partij.

Unbreakable Kimmy Schmidt, vanaf 19 mei op Netflix.

Volledig scherm © PR

War Machine

Het is geen geheim dat Netflix nu de televisiewereld ook de filmwereld wil veroveren. Het spaart kosten noch moeite om absolute topopnames voor filmprojecten aan te trekken. Voor de satirische oorlogsfilm War Machine heeft Netflix niemand minder dan Brad Pitt kunnen strikken. Pitt kruipt in de huid van de zelfzekere maar onhandige generaal Glen McMahon die de opdracht krijgt NAVO-troepen in Afghanistan te leiden. Wij kijken reikhalzend uit naar deze film, die de eerste echt grote prestigefilm van Netflix moet worden.

War Machine, vanaf 26 mei op Netflix.

The Keepers

Wie Making a Murderer geweldig vond, zal deze nieuwe misdaaddocumentaire ook wel kunnen smaken. The Keepers behandelt de bijna 50 jaar oude mysterieuze moord op zuster Cathy Cesnik. Omdat de tijd al veel getuigen heeft gekost, opent Netflix de beerput van Baltimore in de jaren '60. Donkere geheimen over een pedofilienetwerk komen aan het licht.

The Keepers, vanaf 19 mei op Netflix.

