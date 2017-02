Acteurs Grey's Anatomy maken hilarische Beyoncé-parodie

Mollenboekje Stilte na de Wie is de Mol?-storm

23:34 In zijn mollenboek houdt AD-verslaggever en molloot Gudo Tienhooven elke zaterdagavond zijn bevindingen bij over Wie is de Mol?. Hij praat je bij over complotten, vreemde acties en zijn laatste theorieën. Hij zet de meest opvallende hints op een rij en heeft elke week een verdachte. Spoiler alert: in deze rubriek wordt de laatste afvaller genoemd.