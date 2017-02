Adam Levine dankbaar voor ster Hollywood Walk of Fame

Museum sluit anti Trump-in­stal­la­tie Shia LaBeouf

9:21 Het straatkunstwerk dat de Amerikaanse acteur Shia LaBeouf verzon als protest tegen president Donald Trump is stopgezet. Het Museum of the Moving Image in de New Yorkse wijk Queens besloot dit nadat het kunstwerk tot meerdere arrestaties had geleid, waaronder die van LaBeouf zelf. Dat meldt de New York Times.