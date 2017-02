Adele beschermt privéleven en slaat miljoenendeals af

Video Twijfelende Paul Verhoeven vergelijkt Trump met Hitler

6 februari Regisseur Paul Verhoeven heeft vanavond in De Wereld Draait Door de Amerikaanse president Donald Trump vergeleken met Adolf Hitler. De in de Verenigde Staten woonachtige filmmaker gaf aan te twijfelen over een langer verblijf in het land. ,,In '33 en '34 zijn alle mensen in Duitsland die een beetje inzicht hadden het land uit gevlucht."