Adele blundert tijdens grootse Grammy's-show

Adele grote winnaar in politiek beladen Grammy-show

Op het podium van de Grammy-show ging het in de nacht van zondag op maandag niet alleen over muziek maar ook over politiek. Meerdere artiesten verwezen in hun toespraken direct of indirect naar de nieuwe president. Adele was de grote winnaar met zowel haar album 25 als met het lied Hello.