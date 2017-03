'Adele laat zich in geheime kist door concertzaal rijden'

VideoSuperster Adele (28) lijkt een bizarre manier te hebben gevonden om zich voor aanvang van haar concerten geruisloos naar het hoofdpodium te begeven, zonder dat haar fans ook maar iets doorhebben. Volgens Britse media laat de diva zich vervoeren in een zwarte kist op wieltjes, die zo ontworpen is dat ze er een aantal minuten in kan zitten.

The Sun en The Daily Mail beroepen zich op een zogenoemde insider die het geheim van Adele vandaag onthulde. ,,Ze zit in een kist die haar van haar kleedkamer dwars door het publiek naar het podium brengt.''

In een filmpje dat op YouTube verscheen, is te zien hoe een legio beveiligers een grote box - die normaal gesproken gevuld zou zijn met muziekapparatuur - richting een donker gordijn wordt gereden. Het ding is van zo'n formaat dat er een persoon in past. Aan de bovenkant zijn met tape twee ventilatieroostertjes gemaakt. Het zou de perfecte manier voor Adele zijn om zo ongezien en zonder gegil van haar duizenden fans het ronde toneel midden in de stadions te doen bereiken.

Volledig scherm © Getty Images

Bezweet

Een mysterieuze uitspraak van de Britse Hello-zangeres zelf, tijdens een show in Sydney, lijkt over de kistkwestie te gaan. ,,Hoe ik op het podium kom, maakt dat ik ontzettend zweet. Ik ben doorweekt'', zei ze lachend. ,,Jullie zouden je kapot lachen als je erachter komt.''

Mocht de moeder van één zich daadwerkelijk opvouwen in de kist, dan zal ze een visagiste nodig hebben die haar snel opkalefatert. De wereldster staat bekend om haar uitbundige glitterjurken en perfecte make-up.

Adele doet morgen Adelaide en daarna Melbourne en Nieuw-Zeeland aan. Op 28 juni is ze terug in haar thuisland met een concert in het Wembley-stadion in Londen.

Volledig scherm © Getty Images