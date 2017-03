Adele woest na vergelijking met Shrek-prinses Fiona

Blootdater Inge de Bruijn heeft een hekel aan daten

11:22 Viervoudig olympische ex-zwemkampioene Inge de Bruijn (43) reist binnenkort af naar een tropisch eiland om daar via de RTL5-datingshow Adam zkt. Eva VIPS de liefde van haar leven te vinden. Of de alleenstaande oud-topsportster, die in het programma geheel naakt te zien zal zijn, een leuke man aan de haak zal slaan in dat paradijselijke oord is nog maar de vraag. ,,Ik heb namelijk een verschrikkelijke hekel aan daten', zei ze eens.