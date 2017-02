'Adoptie Madonna stond op losse schroeven door voogdijzaak'

De rechter die vorige week groen licht gaf voor de adoptie zou zich lange tijd over de kwestie hebben gebogen. Die vond het van 'het grootste belang' dat de kinderen in een goed functionerend gezin terechtkwamen.



Madonna en Guy begroeven eind vorig jaar overigens al de strijdbijl. Rocco blijft bij Guy wonen in Londen en brengt de zomer door in New York bij zijn moeder.



Vorige week bevestigde Madonna dat ze in Malawi een tweeling van vier jaar oud heeft geadopteerd. De 58-jarige wereldster had al twee kinderen uit het Afrikaanse land: ze adopteerde zoon David Banda in 2006, in 2009 voegde dochter Mercy James zich bij het gezin. Madonna heeft naast haar biologische zoon Rocco ook nog een dochter: de twintigjarige Lourdes.