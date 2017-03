Afscheid Kitty Courbois vandaag in Amsterdam

Courbois, geboren op 13 juli 1937 in Nijmegen, wisselde tijdens haar carrière theater af met acteerwerk in film en televisieseries. Zo was ze te zien in Het gangstermeisje (1966), Een mens van goede wil (1974), Vrijdag (1980) van Hugo Claus, Flesh + Blood van Paul Verhoeven (1985), Twee vorstinnen en een vorst (1981) en Op hoop van zegen (1986). In 1992 wijdde het Nederlands Film Festival een retrospectief aan haar.



Ze was nog altijd verbonden aan de Toneelgroep Amsterdam, waar ze sinds 1987 werkte. Regisseur Ivo van Hove noemde Courbois 'een voorbeeld voor velen na haar' en 'een onvergetelijke, veelzijdige grande dame van het Nederlandse toneel.'