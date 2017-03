Afvaller Diederik Jekel deed zich bewust dommer voor

Het populairste spelprogramma van de Nederlandse televisie is keihard. Wie een rood scherm ziet, moet snel afscheid nemen, zijn biezen pakken en moederziel alleen met het vliegtuig - in dit geval vanuit het Amerikaanse Oregon - terug naar Nederland. ,,De eerste tien minuten heb ik de tranen nog even over mijn wangen laten rollen'', biecht Diederik Jekel op. ,,Niet uit boosheid of teleurstelling. Het was eerder ontlading en vermoeidheid. Ik heb op een gegeven moment wel mijn Molboekje gepakt en van alle afleveringen een samenvatting gemaakt. Een beetje orde in de chaos scheppen.''



Opperbedrieger

Jekel kan zich nog altijd moeilijk voorstellen dat bondgenoot Thomas Cammaert straks als opperbedrieger uit de bus komt. ,,Ik besloot hem te vertrouwen, dat was mijn tactiek. Het zou kunnen dat ik wekenlang met de Mol een hotelkamer heb gedeeld. Áls hij het is? Bravo. Dan heeft hij geen steek laten vallen. Maar het moet toch Jochem zijn? Tenminste, dat is mijn zeer sterke vermoeden.''



Hoe wist de wetenschapsjournalist het zo ver te schoppen? ,,Ik ben een redelijk lieve knuffelbeer, maar ik heb nu eenmaal snel door wat de truc van een opdracht is. De natuur geeft ons constant aanwijzingen hoe de kosmos in elkaar zit. Die aanwijzingen volgen, dat is wat ik doe als wetenschapper. Daar ben ik nu eenmaal goed in. Veel mensen lazen dat als het hebben van voorkennis en dat is dus verdacht gedrag.''



Saboteren

Toch hoort ook de boel saboteren bij het slim spelen van dit spel. Jekel geeft toe dat hij daarom bijvoorbeeld bij een opdracht net deed alsof de letters niet zichtbaar waren. ,,Dat vond ik eigenlijk het meest irritante: mezelf dommer voordoen dan ik ben.'' Het leverde hem tal van valse beschuldigingen op. Ook buiten de tv-camera's om. ,,Ik deed laatst mee aan een pubquiz in Nijverdal, waar mijn vriendin vandaan komt. Mensen daar gaven hun team de naam 'Diederik is de Mol'.''



Ook reden voor eindeloze speculaties waren zijn veelal groene T-shirts (de kleur van het programmalogo), vaak vol scheikundige eenheden waar Molloten zich suf op piekerden. ,,De reden dat ik op tv ben, is om te laten zien hoe leuk wetenschap is.'' Jekel grinnikt. ,,Dus zat er een boodschap achter die T-shirts? Absoluut. Wat zei het over de identiteit van de Mol? Helemaal niets!''



Komende zaterdag staan de drie finalisten, Jochem van Gelder, Thomas Cammaert en Sanne Wallis de Vries, voor het Amsterdamse Vondel CS voor de live-ontknoping. Dan krijgen Diederik Jekel en de rest van Nederland een antwoord op de vragen: wie verliest, wie wint en wie is...de Mol?