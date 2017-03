Afvaller Paul de Leeuw bedolven onder dieetadviezen

De Leeuw zette vandaag op Instagram en Facebook een kort filmpje waarin hij, net als de 52-jarige Linda (82 kilo) dat doet, vertelt over zijn afvalambities en -vorderingen. Volgens Paul gaat hij een lijnmethode gebruiken die hem per post in de schoot werd geworpen. Die houdt in dat hij alleen nog mag eten en drinken wat er in een aantal speciale bakjes past.



De cabaretier weet na het lezen van de bijgeleverde gebruiksaanwijzing al hoe hij op zijn verjaardag aan de slag gaat. ,,Ik mag per dag één glas sap, fris, smoothie of alcohol drinken en dat moet in één van die bakjes passen''. Drinkt hij meer - 'ik gok vier of vijf wijntjes op mijn verjaardag' - dan betekent dat minder bakjes eten.



Paul de Leeuw vertelt er met een brede, wat cynische grijns over. ,,Handig, ik mag volgens dit systeem dus best veel drinken...'' Of hij daadwerkelijk doorgaat met de zogenoemde Porsie-methode, die werd ontwikkeld door personal trainer Bilal Durmaz (hij was drie seizoenen betrokken bij het RTL-afvalprogramma Obese, red.), laat De Leeuw in het midden. Hoe dan ook maakt hij zich op voor wat hij noemt 'een zwaar weekend'. Plechtig: ,,Maandag wordt mijn regime weer zwaarder.''



Linda de Mol begon afgelopen week met haar veelbesproken afvalrace. ,,Ik wil best op televisie de buffel tussen de gazelles zijn. Dat vind ik helemaal niet erg, zo voel ik me weleens namelijk. Maar ik wil het natuurlijk ook weer niet zo uit de hand laten lopen dat ik straks net zoveel weeg als Wendy en Georgina bij elkaar opgeteld'', zei Linda bij de start van haar actie. Ze geeft voor iedere kilo minder 5000 euro aan het goede doel.