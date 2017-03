Alle ogen op Ed Sheerans Divide

,,Sorry, man. Really sorry'', zegt Ed Sheeran (26) met een doordringende blik. ,,Het is echt beter zo.'' Het is vrijdagavond 24 februari en Sheeran heeft net uitgelegd waarom geen enkele journalist voorafgaand aan een interview rond zijn nieuwe album daadwerkelijk de muziek mocht beluisteren. Hij had meteen toegegeven dat de uitgangspositie voor een gesprek zo niet ideaal was en had geduldig uitgelegd dat het uitlekken van het album ten koste van alles moest worden voorkomen. Daaraan voegde hij toe dat juist een bezoek aan een Nederlandse radioshow zijn platenmaatschappij en hem tot die beslissing hadden gedwongen. ,,Die deejay draaide de muziek expres veel te vroeg. Dat wil ik nooit meer meemaken'', zei hij. Navraag leert later dat Sheeran doelde op 3FM-deejay Giel Beelen.

Filmsterrentype

En dat is een uitkomst waarop niemand in 2011 had durven inzetten toen Sheeran met de single The A Team zijn eerste hitsucces scoorde. Het zou het enige blijven, voorspelden kenners die in de licht mollige gitarist met het vuurrode kapsel geen popster konden ontdekken. Ook hijzelf leek het lastig te kunnen geloven toen hij een jaar later voor het eerst in Nederland optrad. Voor de Amsterdamse Melkweg kampeerden toen al meisjes. Sheeran - groen vestje, sneakers en een bril met dikke glazen - zag het destijds aan met een mix van verbazing en trots. ,,Die meisjes hadden waarschijnlijk vorig jaar nog een poster van Justin Timberlake met ontbloot bovenlijf boven hun bed hangen. Nu hebben ze ongeveer het tegenovergestelde: mij,'' zei hij toen. En nu: ,,Ik ben nog steeds weleens verbaasd, blijf voor mijn gevoel de underdog. Ik ben nu eenmaal niet 's werelds knapste man. Maar daarom zijn het ook mijn liedjes die op de radio komen. Ik ben geen filmsterrentype, maar gewoon een muzikant van wie mensen graag naar de muziek luisteren. Het interesseert niemand echt hoe ik er uitzie.''

Weemoed

Hoe het kan dat hij toch uitgroeide tot een van de grootste popidolen op de planeet? Hij probeert het zichzelf niet af te vragen, zegt hij. ,,Wat heeft het voor zin te weten waarom het is gebeurd? Het belangrijkste is dát het is gebeurd. Er zijn geen trucs. De enige sleutel is je favoriete muziek maken en er heel hard voor werken.'' Die methode hanteert hij nu al veel langer dan de spotlights hem hebben gevangen. Met enige weemoed in zijn blik vertelt hij over de tijd vlak voor zijn doorbraak. ,,Toen werkte ik veel harder! Om een platencontract te krijgen, heb ik echt álles aangepakt. Ik deed vaak drie shows per dag, stond na afloop zelf m'n cd's te verkopen en lobbyde verder de hele dag voor nieuwe optredens. Ik had het eeuwig kunnen volhouden, hoor. Ik was 18 jaar en verdiende 200 à 300 pond per week. Ongeveer hetzelfde als wat je in een pub als afwasser verdient, maar ik deed wat ik het leukste ter wereld vind.''

Succesvol

Toch kent zijn succes ook keerzijden. Zo kondigde de advocaat van de erfgenamen van Marvin Gaye in augustus wegens plagiaat een rechtszaak aan tegen Sheeran. Hij zou zijn hitsong Thinking Out Loud hebben gebaseerd op Gayes Let's Get it On. Sheeran veert overeind in zijn stoel. ,,Daar heb ik nooit meer iets van vernomen. Ze hebben die zaak in de pers gebracht, maar de aanklacht is nooit ingediend. Nogal verwarrend, maar blijkbaar hoort het erbij als je succesvol bent geworden.''



,,Nee, ik was niet beledigd of geschokt. Ik ken meer collega's die met dit soort zaken te maken kregen. Vraag maar aan Elton John. Het enige wat ik er tegen kan doen, is nog meer hits scoren. Om te laten zien dat ik heus zelf wel liedjes kan schrijven. En mijn rij met hits is inmiddels vrij sterk: 18 keer in de top 10. Dus ik hoop dat mensen zich richten op die 17 andere hits waarover nooit discussie is geweest.''