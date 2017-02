'Almodóvar overweegt film over Van der Dussen'

Update Seksfilmpje van Patricia Paay is toch nog uitgelekt

16:32 Waar Patricia Paay (67) de afgelopen tijd voor vreesde is vanmiddag werkelijkheid geworden: een kort seksfilmpje waarin de polderdiva en een onbekende man elkaar verwennen in een ligbad is uitgelekt via sociale media. De spraakmakende plasseksbeelden, waarvan onduidelijk is of ze authentiek zijn, worden sinds de verspreiding ervan, massaal gedeeld.