Amal Clooney bevalt van meisje en jongetje

Doutzen maakt verpletterende indruk op set Wonder Woman

18:09 Topmodel Doutzen Kroes krijgt veel lof voor haar bescheiden aandeel in de superheldenfilm Wonder Woman. De Amerikaanse regisseur Patty Jenkins en hoofdrolspeelster Gal Gadot zijn lyrisch over haar bijdrage. Het is pas haar tweede filmrolletje. Lees hier het hele artikel.