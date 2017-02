Amsterdam loopt uit voor Gigi Hadid met 'stroepwafel'

Poll 'Pleun Bierbooms wint The Voice'

16:37 Pleun Bierbooms wint het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Dat blijkt uit een poll op AD.nl. De zangeres uit het Brabantse Lieshout is veruit de populairste als het gaat om de vier kandidaten die het vanavond tegen elkaar opnemen in een zinderende finale.