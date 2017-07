André Hazes: Ik zou nooit iemand van het podium laten halen

In een filmpje op zijn Facebookpagina laat de zoon van wijlen André Hazes zich uit over het incident. ,,Ik lees net dat er een heleboel commotie is omdat ik een artiest van het podium zou hebben gestuurd omdat hij Hazes zou zingen. Dat is natuurlijk absolute onzin. Ten eerste zou ik nooit iemand van het podium sturen. Ten tweede is iedereen in Nederland vrij om te zingen en te doen en laten wat 'ie wil."



Het optreden van volkszanger Verkooyen op Oosterhout Live werd dit weekend stopgezet. Volgens een zwaar teleurgestelde Verkooyen was dat de schuld van Hazes, die ook zou optreden op het festival. Als reden voor het onderbreken van Verkooyens optreden noemt André (23) dat de zanger in kwestie zijn repertoire niet had afgestemd met andere artiesten op het festival en met de organisatie. ,,Dat is niet helemaal vlekkeloos gegaan'', aldus Hazes die Verkooyen veel goeds voor de rest van zijn leven wenst. ,,En misschien kunnen we er laten nog om lachen.''