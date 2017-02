André van Duin blijft Heel Holland Bakt presenteren

Rechter doet over maand uitspraak in zaak dochter koning Albert II

14:06 Over ruim een maand moet duidelijk zijn hoe de rechtszaak rond de Belgische 'koningsdochter' Delphine Boël verder moet. De familierechtbank in Brussel spreekt zich dan uit over de procedure die zij is begonnen om koning Albert II (82) te laten erkennen dat hij haar biologische vader is, zo werd vandaag duidelijk.