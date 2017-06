Andy van der Meijde reageert met biertje op boze dochter

In een brief op Instagram blikte Isabella - een dochter uit Andy's eerste huwelijk, hij leeft nog steeds onmin met haar moeder - eerder vandaag terug op de ontmoeting die ze vorige maand hadden. Volgens haar was de emotionele familiereünie met de realityster niets meer dan één grote publiciteitsstunt. ,,Je gebruikte ons voor de aandacht. Ik walg ervan dat mensen denken dat je een geweldige vader bent."



Op telefoontjes van de media gaf Andy vandaag geen antwoord. Op Instagram houdt hij het bij een kort statement. ,,Cheers iedereen. Geniet van het weer en het leven", schrijft hij bij een foto met een biertje. Pas bij zijn hashtags deelt hij een kleine sneer uit. De voormalig voetbalprof gebruikt het woord coglioni, wat Italiaanse straattaal is voor klootzakken.



De andere hastags zijn wat onschuldiger van aard. La vita piu bella betekent het betere leven en la storia continua houdt in het verhaal gaat verder. Ook schrijft hij 'morgen is er weer een nieuwe dag', waardoor het lijkt dat er nog een andere kant van het verhaal is, die hij morgen gaat onthullen.